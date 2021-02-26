Новый палубный самолет ВМС Китая не может взлетать с авианосцев

Китайский палубный самолет раннего радиолокационного обнаружения KJ-600 не может работать с имеющихся у страны авианосцев, сообщил Defence World со ссылкой на национальное телевидение КНР.

На днях телеканал CCTV рассказал об очередном тестовом полете KJ-600, успешно выполненном с наземного аэродрома в Сиане. Когда журналист спросил военного эксперта Сун, сможет ли самолет подниматься в воздух с имеющихся у КНР авианосцев, тот ответил отрицательно.

Палубный "летающий радар" очень похож на американский аналог E-2 Hawkeye и снабжен турбовинтовыми двигателями. Их тяги недостаточно, чтобы поднять в небо 18-тонный самолет с короткой корабельной палубы без помощи катапульты. Американские авианосцы снабжены такими устройствами, китайские - нет. Действующие "Ляолин" и "Шаньдун" основаны на советском проекте 1143.5 и имеют трамплин для взлета реактивных истребителей на форсаже. Строящийся по китайскому проекту авианосец Type 002 планируется оснастить электромагнитными катапультами.