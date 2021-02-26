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Рубрика: В мире

Новый постпред США в ООН заявила о возвращении Америки на мировую арену

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Фото: AFP/Angela Weiss Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Фото: AFP/Angela Weiss
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Фото: AFP/Angela Weiss

Новый постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о возвращении Америки на мировую арену, а также отметила готовность сотрудничать с партнерами и союзниками. Она выступила перед журналистами после вручения верительных грамот генеральному секретарю ООН.

Фото: AFP/MANDEL NGAN
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По ее словам, США знают, что надо делать: от продвижения прав человека до реформирования ООН и урегулирования конфликтов по всему миру. "Мультилатерализм вернулся, дипломатия вернулась, и Америка вернулась", - процитировала дипломат слова президента Джо Байдена, отметив, что США "остаются незаменимым институтом в продвижении мира, безопасности и всеобщего благополучия". Томас-Гринфилд не стала вдаваться в детали, как будет строиться ее работа, пишет ТАСС.

Ранее на этой неделе сенат утвердил Линду Томас-Гринфилд на должность постоянного представителя США в ООН. Ее кандидатуру на этот пост Байден выдвинул еще в конце ноября прошлого года. В комментариях для американских СМИ действующие и бывшие американские дипломаты дали положительную характеристику Томас-Гринфилд. По их мнению, она является "идеальным кандидатом для восстановления авторитета США на мировой арене и восстановления доверия к уважаемой многосторонней организации, каковой является ООН".

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