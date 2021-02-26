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26.02.2021 18:48
Рубрика: Власть

Памфилова исключила перенос выборов в Госдуму с сентября 2021 года

Текст: Татьяна Замахина

Запланированные на 19 сентября 2021 года выборы в Госдуму не будут перенесены, это нецелесообразно и нереально. Об этом заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Данную возможность она прокомментировала на встрече с политологами и экспертами. Памфилова призвала "заканчивать спекуляции на эту тему".

"Если я сказала сегодня, что до 20 июня президент уже должен издать указ, вот когда, куда переносить, кто к этому готов? - обратила внимание глава ЦИК. - Речи об этом даже быть не может. Осталось-то всего ничего, процесс будет запущен буквально вот-вот, скоро".

Она резюмировала, что "ближе переносить выборы, это технически уже невозможно, это просто нереально".

Председатель Центризбиркома также сообщила, что комиссия примет окончательное решение о проведении трехдневного голосования на выборах в Госдуму в сентябре после их назначения президентом России Владимиром Путиным в июне.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский в интервью телеканалу "Россия-24" не исключил, что проведение досрочных выборов в нижнюю палату парламента состоится в начале лета. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле эта тема не обсуждается.

Между тем

Элла Памфилова прокомментировала еще одну связанную с предстоящими выборами тему. Она заявила, что Центризбирком не планирует переносить избирательные участки из общеобразовательных школ на выборах в сентябре текущего года. Комиссия, по ее словам, продолжит работать с Минпросвещения РФ по вопросу "разведения" учебного и избирательного процессов.

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