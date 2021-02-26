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Перенесшего COVID Юрия Соломина выписали из больницы

Новости
    26.02.2021, 15:42
Текст:   Олег Усков
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Народного артиста СССР, актера, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина, ранее госпитализированного с коронавирусной инфекцией, выписали из больницы.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Борис Щербаков ответил на сообщения о том, что у него COVID-19

Об этом сообщает в пятницу ТАСС со ссылкой на директора театра Тамару Михайлову. "Юрия Мефодьевича выписали из больницы ", - сказала она.

Напомним, о госпитализации 85-летнего артиста стало известно 16 февраля.

Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. Худруком Государственного академического Малого театра является с 1988 года.

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