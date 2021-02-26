Перенесшего COVID Юрия Соломина выписали из больницы

Народного артиста СССР, актера, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина, ранее госпитализированного с коронавирусной инфекцией, выписали из больницы.

Об этом сообщает в пятницу ТАСС со ссылкой на директора театра Тамару Михайлову. "Юрия Мефодьевича выписали из больницы ", - сказала она.

Напомним, о госпитализации 85-летнего артиста стало известно 16 февраля.

Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. Худруком Государственного академического Малого театра является с 1988 года.