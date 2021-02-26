Появились изображения беспилотника "Аргумент" на базе самолета СР-10

На базе российского легкого реактивного учебно-тренировочного самолета СР-10 может быть создан новый ударный беспилотный летательный аппарат. Он получил наименование АР-10 "Аргумент".

Судя по обнародованным изображениям, внешне этот БПЛА во многом похож на исходный самолет, у него такое же характерное внешнее отличие от большинства других современных самолетов - крылья имеют обратную стреловидность.

АР-10 будет иметь внутрифюзеляжный отсек, в котором можно разместить различные образцы современного высокоточного оружия.

Отмечается, что максимальная длина беспилотника составит 9,7 метра, размах крыла - 8,4 метра, высота - 5,4 метра.

Максимальный взлетный вес - 3850 кг, посадочный -2430 кг, масса снаряжения - 680 кг.

Максимальная скорость на высоте 6 км будет достигать 910 км/ч, крейсерская - 800 км/ч. Практический потолок - 11500 метров.

Заявленная дальность с подвесными топливными баками - 2100 км. Максимальный радиус действия - 950 км. Продолжительность полета - 6 часов.

Напомним, что самолет СР-10 совершил свой первый полет в 2015 году и достаточно высоко оценивается авиационными специалистами.

В России в настоящее время создается несколько типов военных БПЛА, например известен "Орион", экспортная версия которого была продемонстрирована на выставке IDEX 2021 в Абу-Даби. Также продолжаются испытания ударных беспилотников "Охотник".