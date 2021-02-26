Андрей Бочкарев: Строительство Южной рокады выполнено более чем на 50%

Более чем наполовину уже выполнены работы по строительству Южной рокады. Об этом сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев. Он рассказал: "Проект строительства Южной рокады разбит на девять участков. К настоящему времени построено три отрезка магистрали, еще на четырех ведутся активные работы, а по двум - прорабатываются проекты. В целом готовность Южной рокады составляет 51%".

Сейчас, по его словам, возводятся транспортные объекты на участках от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка, от улицы Марьинский парк до МКАД: "Параллельно реконструируются участки Донецкой улицы от Курьяновской набережной до Подольской улицы, а также участок МКАД от Каширского до Бесединского шоссе". Проектирование участков между Кантемировской и Каспийской улицами, а также транспортной развязки на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня завершится в ближайшее время.

Напомню, Южная рокада - новая магистраль Москвы, которая пройдет от развязки Рублевского шоссе с МКАД до ул. Верхние Поля в Капотне и соединит крупные автодороги города: МКАД, Кутузовский проспект, Мичуринский проспект, проспект Вернадского, Ленинский проспект, Профсоюзную улицу, Варшавское шоссе, Пролетарский проспект, Каширское шоссе и Люблинскую улицу. Новая трасса станет дублером МКАД и Третьего транспортного кольца.