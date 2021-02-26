Москвичи получат онлайн-консультации от сотрудников центров госуслуг

Она рассказала: "Цифровизация социальной сферы столицы - бесспорно один из наших приоритетов. Мы понимаем, как дорого время в современном мегаполисе, поэтому стремимся перевести максимальное количество сервисов в онлайн.

Так, мы рады заявить, что теперь москвичи могут получать консультации о получении ряда услуг социального направления от специалистов центров "Мои Документы" в дистанционном формате - без личного посещения офиса. Мы организовали порядок работы так, чтобы у горожан была возможность выбрать удобное время для видеоконсультации и получить необходимую информацию прямо со смартфона или компьютера. В дальнейшем мы расширим перечень услуг, по которым будут доступны консультации".

В разделе "Услуги" заявителю необходимо выбрать "Запись на прием в центр госуслуг и ОИВ", далее выбрать услугу "Видеоконсультация в центрах госуслуг по вопросу предоставления отдельных мер социальной поддержки". После бронирования удобной даты и времени онлайн-встречи нужно указать адрес электронной почты, куда будет направлена ссылка с приглашением на видеоконсультацию. На этой же странице в соответствующем поле заявитель указывает интересующий вопрос (из предложенного перечня). На этом этапе можно подробно описать свою ситуацию. Консультации доступны с 9 утра до 8 вечера, а длительность одного сеанса составляет до 20 минут.

Пока темы консультаций связаны с востребованными услугами социального направления. Например, специалист поможет узнать порядок получения социальной карты, полиса ОМС, СНИЛС, сертификата на материнский (семейный) капитал, бесплатной санаторно-курортной путевки через органы социальной защиты населения, региональной социальной доплаты к пенсии, отдельных социальных выплат семьям с детьми и других важных социально значимых услуг. В дальнейшем планируется расширение видеоконсультаций на все доступные в центрах услуги, а также возможность общения с представителями других ведомств. Отметим, что онлайн-встречи носят информационный характер. Для дальнейшей подачи документов заявителю необходимо лично обратиться в удобный центр госуслуг или воспользоваться электронными услугами на mos.ru.

98% услуг доступны по экстерриториальному принципу. Районные центры работают ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ - с 10:00 до 22:00.

Онлайн-услуги и сервисы социальной сферы в Москве реализуются и развиваются совместно Комплексом социального развития и Департаментом информационных технологий.