Москвичи получат онлайн-консультации от сотрудников центров госуслуг

Новости

Петербурженка родила двоих детей с разницей в 46 дней 11:25
Силовики пришли в монастырь на Урале за подозреваемым в убийстве 11:13
В МИД назвали недопустимым нарушением международного права удар США по Сирии 11:12
Челябинского полицейского задержали за побег с места ДТП 11:09
Глава СВР Сергей Нарышкин привился "Спутником V" 11:08
В Москве с ножом напали на таксиста 10:58
В Петербурге появится профсоюз музейных котов 10:57
Завершились испытания РЛС "Валдай" для поиска молчащих дронов 10:55
Врачи больницы им. Спасокукоцкого провели трансляции из красной зоны 10:55
В Москве приезжий совершил разбой в магазине 10:41
Андрей Бочкарев: Строительство Южной рокады выполнено более чем на 50% 10:41
Скрывшегося от правосудия уральца нашли после постов в TikTok 10:34
В России проходит серия полуфиналов "Учитель будущего. Студенты" 10:32
Росприроднадзор потребовал от "Норникеля" 12,5 млн за слив сточных вод 10:29
NRK : Жители Норвегии выступают за дружбу с Россией 10:28
В Нижнем Новгороде после взрыва газа в 12-этажном доме начался пожар 10:27
Huawei опроверг информацию о работе над электромобилем 10:19
В Ленобласти расстреляли посетителя кафе 10:17
В ямальской тундре появились пункты вакцинации от COVID-19 10:12
Названы города РФ, где семьи больше всего ожидают рождения детей 10:01
Народный артист России Дмитрий Певцов поддержал идею установки памятника Невскому на Лубянке 10:00
В Югре в результате пожара на буровой погиб рабочий 09:59
Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде 09:57
Под Брянском задержали наркокурьеров с 20 килограммами взрывчатки 09:51
Синоптик рассказал, когда в Россию придет весна 09:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Задайте вопрос министру здравоохранения Московской области
Задайте вопрос министру здравоохранения Московской области
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
26.02.2021 10:24
Рубрика: Экономика

Москвичи получат онлайн-консультации от сотрудников центров госуслуг

Текст: Любовь Проценко
Задать вопрос о порядке предоставления ряда услуг социального направления теперь можно в режиме онлайн. На портале mos.ru появилась возможность записаться на консультацию со специалистами центров "Мои Документы" посредством видеоконференцсвязи. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Она рассказала: "Цифровизация социальной сферы столицы - бесспорно один из наших приоритетов. Мы понимаем, как дорого время в современном мегаполисе, поэтому стремимся перевести максимальное количество сервисов в онлайн.

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
С 2023 года соцуслуги переведут в электронный формат

Так, мы рады заявить, что теперь москвичи могут получать консультации о получении ряда услуг социального направления от специалистов центров "Мои Документы" в дистанционном формате - без личного посещения офиса. Мы организовали порядок работы так, чтобы у горожан была возможность выбрать удобное время для видеоконсультации и получить необходимую информацию прямо со смартфона или компьютера. В дальнейшем мы расширим перечень услуг, по которым будут доступны консультации".

В разделе "Услуги" заявителю необходимо выбрать "Запись на прием в центр госуслуг и ОИВ", далее выбрать услугу "Видеоконсультация в центрах госуслуг по вопросу предоставления отдельных мер социальной поддержки". После бронирования удобной даты и времени онлайн-встречи нужно указать адрес электронной почты, куда будет направлена ссылка с приглашением на видеоконсультацию. На этой же странице в соответствующем поле заявитель указывает интересующий вопрос (из предложенного перечня). На этом этапе можно подробно описать свою ситуацию. Консультации доступны с 9 утра до 8 вечера, а длительность одного сеанса составляет до 20 минут.

Пока темы консультаций связаны с востребованными услугами социального направления. Например, специалист поможет узнать порядок получения социальной карты, полиса ОМС, СНИЛС, сертификата на материнский (семейный) капитал, бесплатной санаторно-курортной путевки через органы социальной защиты населения, региональной социальной доплаты к пенсии, отдельных социальных выплат семьям с детьми и других важных социально значимых услуг. В дальнейшем планируется расширение видеоконсультаций на все доступные в центрах услуги, а также возможность общения с представителями других ведомств. Отметим, что онлайн-встречи носят информационный характер. Для дальнейшей подачи документов заявителю необходимо лично обратиться в удобный центр госуслуг или воспользоваться электронными услугами на mos.ru.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
На социальные доплаты военным медикам выделят 6,5 млрд рублей

98% услуг доступны по экстерриториальному принципу. Районные центры работают ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ - с 10:00 до 22:00.

Онлайн-услуги и сервисы социальной сферы в Москве реализуются и развиваются совместно Комплексом социального развития и Департаментом информационных технологий.

В регионах Экономика Отрасли Связь Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 11086 случаев COVID-19 в 85 регионах
"Аэрофлот" опроверг сообщения о введении нового типа билетов
Росприроднадзор потребовал от "Норникеля" 12,5 млн за слив сточных вод
Пентагон озвучил подробности авиаудара по проиранскому ополчению в Сирии
Немецкий политолог назвал ошибку Киева из-за "Северного потока-2"
Самозанятыми стали уже почти два миллиона россиян
Появились новые угрозы при покупке квартир