Под Брянском задержали наркокурьеров с 20 килограммами взрывчатки

Житель Брянской области хранил на даче оружие, более 20 килограммов взрывчатки и наркотики. В ходе спецоперации он и его подельник задержаны, полиция разыскивает возможных соучастников преступной деятельности, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Операция по задержанию подозреваемых в незаконном хранении оружия и боеприпасов, а также торговле наркотиками проводилась сотрудниками УНК УМВД России совместно с брянскими коллегами и сотрудниками региональных управлений ФСБ и Росгвардии. У сыщиков была оперативная информация о том, что житель Навлинского района перевозит в своей машине наркотики. При задержании у него и второго человека, находившегося в салоне автомобиля, обнаружили свертки с растительной массой. При обыске у него дама нашли такое же вещество. Как позже показала экспертиза, это была марихуана. Вес изъятого наркотика - более килограмма. В полиции отметили, что ранее этот мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

При обыске на даче задержанного был обнаружен целый арсенал оружия времен Великой Отечественной войны. Сам фигурант объяснил, что нашел все в ходе раскопок в местах боевых действий. Задержанный "накопал" более 20 килограммов взрывчатых веществ, самодельное взрывное устройство, снаряды , гранаты, детонаторы и патроны различного калибра. Помимо того были изъяты предметы, конструктивно схожие с холодным и огнестрельным оружием.

Полицией возбуждены уголовные дела: в отношении одного задержанного в покушении на незаконный сбыт наркотиков, в отношении второго - за незаконное хранение боеприпасов.