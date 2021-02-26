Под Ярославлем женщина избила учительницу своего малолетнего сына

Жительница Рыбинска Ярославской области набросилась с кулаками на учительницу малолетнего сына.

Инцидент произошел 24 февраля в одной из городских школ, куда родительница явилась для выяснения отношений с педагогом. С ее слов, на шалость ее ребенка учитель отреагировала слишком грубо, и мальчик дома об этом рассказал. После "общения" с матерью ученика педагог была госпитализирована с травмой носа.

- Считаю подобную ситуацию недопустимой: школа, как и любая другая образовательная организация, должна быть территорией безопасности для всех участников образовательного процесса. В настоящее время идет тщательная проверка произошедшего как с нашей стороны, так и со стороны правоохранительных органов, - прокомментировала случившееся директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

В региональном УМВД подтвердили, что тоже проводят проверку, причем в полицию с заявлениями обратились обе участницы конфликта. Разбирается в инциденте и департамент образования администрации Рыбинска.

- Проведена первичная проверка, которая не выявила противоправных действий со стороны учителя, - пояснили в пресс-службе горадминистрации. - Проверка будет продолжена, после ее завершения будет дана правовая оценка действий участников конфликта.