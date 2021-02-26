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26.02.2021 14:45
Рубрика: Общество

Дальневосточные ученые нашли в плесени защиту от токсичного гербицида

Текст: Мария Волкова

В морском плесневом грибе Penicillium dimorphosporum обнаружилось вещество, способное защитить клетки от высокотоксичного гербицида параквата, не имеющего противоядия. Вероятно, найденное биологическое соединение способно также усиливать действие некоторых лекарств.

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Об открытии сообщили в пресс-службе Дальневосточного федерального университета. Текст исследования опубликован в журнале Marine Drugs. Эксперимент был проведен на клеточной линии нейробластомы: это клетки, на которых изучается нейропротекторная активность потенциальных лекарств.

- В очень малой концентрации, около одного микромоля на литр, найденные соединения увеличивали жизнеспособность клеток, обработанных паракватом, почти на 40 процентов по сравнению с клетками, обработанными только паракватом. В ходе дальнейших исследований мы хотим подробнее выяснить, каким образом эти природные молекулы защищают клетку. Возможно, они действуют как антиоксиданты, и, вероятно, они также могут защитить клетки от других токсичных веществ, - рассказала кандидат химических наук, заведующая лабораторией биологически активных соединений Школы естественных наук ДВФУ Олеся Журавлева.

Ученые пояснили, что планируют изучать не само активное соединение, а его изомер, в большом количестве синтезируемый грибом. Его можно будет модифицировать до состояния активного вещества.

- Это весьма удачный ход, потому что вещество, которого мало, выделять из природного источника намного сложнее, чем модифицировать то, что уже есть в больших количествах. К примеру, гриб продуцирует 200 мг неактивного соединения, которое мы можем доработать, против всего лишь шести миллиграммов активного природного вещества. Многие лекарственные соединения получаются подобным полусинтетическим путем, что позволяет избежать сложного и дорогого полного синтеза, - отметила Журавлева.

Справка "РГ"

Паракват - это крайне токсичный для животных и человека гербицид, который используется во многих странах для обработки посевов и борьбы с сорняками. В России он запрещен. К примеру, в Индии, где паракват широко применяется в сельском хозяйстве, проблема отравления людей весьма распространена.

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