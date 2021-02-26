В ЕАО с 1 марта для общепита снимут ограничения по коронавирусу

В Еврейской автономной области с 1 марта для предприятий общественного питания снимут ограничения по времени работы. Сейчас кафе и рестораны могут принимать посетителей до 23 часов.

Соответствующее распоряжение подписал глава региона Ростислав Гольдштейн, приняв во внимание снижение заболеваемости коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства автономии.

Соблюдать обязательный масочный режим жители должны будут до 1 апреля. Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями продлен до 29 марта.

Всего в регионе выявлено 4 312 случаев COVID-19, 118 человек скончались.