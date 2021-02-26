Во Владивостоке задержаны заведующие кладбищем и крематорием

По подозрению в получении крупной взятки во Владивостоке задержаны заведующий муниципальными кладбищами "Некрополь" и заведующий крематорием кладбища "Морское", сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"За получение взятки в несколько миллионов рублей", - сказал собеседник агентству.

Прошли обыски в офисах и по местам жительства фигурантов. Обыск прошел и у заведующего кладбищами, компании которого выполняют строительные работы за бюджетные средства.

Ранее в Приморье утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя муниципальной похоронной службы Владивостока "Некрополь" Игоря Бабынина. Он обвиняется в получении взяток более чем на 326 миллионов рублей. Дело расследовало СУ СК по Приморскому краю с 2019 года.