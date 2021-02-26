На грани фантастики: Atlantico впечатлили военные технологии России

Atlantico встревожено тем, что Россия создала высокотехнологичный военный арсенал на грани фантастики.

Французское интернет-издание Atlantico бьет тревогу. Европейская общественность увязла в ложных стереотипах о том, что арсенал России сводится к ржавым танкам и ядерным ракетам в ветхих ангарах. Такая стратегическая слепота, предупреждает автор Ксавье Рофе, может обернуться катастрофой. В действительности российское оружие гораздо более высокотехнологично, чем можно было бы представить.

Недавние военные учения при участии НАТО в Польше "Зима 2020" - яркий тому пример. Симуляция военного конфликта с Россией показала, что уже в ходе первой недели польская армия прекратила бы свое существование. Потери личного состава и техники достигли бы от 60 до 80 процентов. Не помогли бы ни поддержка НАТО, ни Patriot с истребителями F-35.

По мнению экспертов, такое разгромное поражение обусловлено высокотехнологичным арсеналом "на грани научной фантастики", созданным в России за последнее десятилетие. Это десятки оружейных систем и средств радиоэлектронной борьбы, которые прошли проверку в боевых условиях, в том числе в Сирии. В то время как у армий Франции, Германии и Великобритании подобного вооружения нет.

Ксавье Рофе напоминает, как в апреле 2014 года эсминец "Дональд Кук" с 96 крылатыми ракетами Tomahawk и 50 противовоздушными ракетами вошел в Черное море. Но вдруг над ним пролетел тактический бомбардировщик Су-24, оснещенный комплексом "Хибины", и корабль ослеп и оглох. Умер "электронный мозг", отвечающий за управление оружием, радарами и другими системами.

А в апреле 2018 года похожая история произошла с двумя французскими фрегатами, которые прибыли в Средиземное море, чтобы "наказать" Башара Асада ракетным обстрелом.

У НАТО есть система контроля поля боя Aegis. Обычно она позволяет в режиме реального времени отслеживать сражения на суше, в воздухе и на море, направляет и координирует средства ПРО. Это дает существенное превосходство над противником. Однако когда в Сирию прибыли вооруженные силы России со средствами РЭБ "Красуха-4", ситуация кардинально изменилась. Был создан непроницаемый для НАТО купол радиусом в 300 километров. Здесь отказывали радары слежения и целеуказания, исчезала связь со спутниками-шпионами, глохли радио, сотовая связь, каналы управления дронами, переставал работать Wi-Fi.

В радиоэлектронном противоборстве очень тяжело что-то противопоставить многочисленным российским системам. Таким как "Москва-4", "Борисоглебск-2", "Свет-КУ", "Ртуть-БМ", "Инфауна". Это "невидимые щиты", не позволяющие врагу увидеть взлет и приземление самолетов, пуск ракет.

Предметом гордости для России также являются роботы типа "Уран-9", которые были усовершенствованы с учетом боевого опыта в Сирии. Они предназначены для разведки, огневой поддержки и ликвидации целей, могут развивать скорость до 35 километров в час на ровной поверхности, вооружены ПТРК, огнеметом, пушкой и пулеметом. Управляется "Уран-9" с земли или вертолета. А кроме него существует и многие другие роботизированные комплексы. Это "Стрелок", "Платформа-М", "РТК-ВН", "Нерехта" и другие.