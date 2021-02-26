В Саратовской области насмерть замерз сторож турбазы

В Саратовской области на базе отдыха, расположенной на острове Шумейском на Волге, насмерть замерз сторож. Как сообщает областное управление СК, тело погибшего под слоем снега обнаружил его напарник.

Несчастный случай произошел 24 февраля, когда в регионе был сильный мороз, около 27 градусов ниже нуля. Два товарища, которые работали на турбазе сторожами, вечером выпили спиртное, и легли спать. Ночью один из сторожей вышел на улицу и обратно уже не вернулся.

Его напарник обнаружил пропажу товарища только утром. Весь день сторож искал своего приятеля, и, наконец, обнаружил его тело под слоем выпавшего снега всего в 15 метрах от сторожки.

По информации пресс-службы ведомства, признаков насильственной смерти на теле погибшего мужчины не обнаружено. По предварительным данным, причиной смерти могло стать переохлаждение.