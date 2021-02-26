На лыжных трассах Кузбасса в этом сезоне пострадали более 450 туристов

Помощь более чем 450 отдыхающим оказали спасатели с начала туристического сезона на горнолыжных трассах Кузбасса. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

По оценкам специалистов, основная причина травматизма на склонах Шерегеша и других горнолыжных комплексов - несоблюдение отдыхающими правил безопасного поведения, состояние алкогольного опьянения, а также переоценка своих физических возможностей.

Спасатели несут круглосуточное дежурство на горнолыжных спусках, оказывая первую помощь и передавая травмированных бригадам скорой медицинской помощи.

По данным областного правительства, горнолыжный туризм развивается в двенадцати муниципалитетах Кузбасса. Самые известные туркомплексы - Шерегеш и Югус в Горной Шории, Танай в Промышленновском районе и Горная Саланга в Тисульском.