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26.02.2021 11:14
Рубрика: Общество

Новосибирский врач спасла пассажира самолета, летевшего из Занзибара

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Мужчине стало плохо на борту самолета, который совершал длительный перелет из Занзибара в Новосибирска. На борту оказалась сибирский медик Елена Ермоленко, которая своевременно оказала помощь пассажиру, о чем женщина рассказала на своей странице в Instagram.

Двенадцатичасовой перелет из танзанийского города в столицу Сибири врач называет испытанием не для слабаков. И не только по причине длительности полета.

Фото: Instagram.com/2balls2/
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Для начала рейс, которым летела Елена, задержали в аэропорту вылета на полтора часа. Людей при этом держали в самолете и в конце концов духота в салоне привела к негодованию некоторых пассажиров.

На этом проблемы не закончились. Через 40 минут после вылета самолет снова пошел на посадку - как оказалось, для дозаправки, потому что необходимого количества топлива на африканском острове попросту нет. На земле лайнер оставался еще час. Перед самым вылетом одному из пассажиров стало плохо.

- Бортпроводники забегали, вызывают врачей на борту, - рассказывает Елена Ермоленко. - Нас пять врачей оказалось. Пациент - мужчина лет 35, бледный, в липком поту, держится за спину. Давление 159 на 95, но проблема не в гипертонии. Раньше не болел, крепкий, худощавый, мышечно-жилистый.

На вопрос о недавнем употреблении алкоголя пассажир ответил отрицательно, пояснив, что ежедневно в путешествии по острову находился за рулем. Жаловался на сильные боли в боку. Взволнованные стюардессы настаивали на том, чтобы оставить мужчину на африканском континенте и передать в местный госпиталь.

Как отмечает врач из Новосибирска, такая перспектива привела российского туриста в ужас. Посовещавшись, пятеро российских медиков решили, что, скорее всего мужчина страдает от почечных колик. Они ввели ему лекарства - к счастью, нужные препараты оказались в аптечке на борту самолета. Благодаря этому мужчине стало легче. Пассажиры в полном составе добрались до места назначения.

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