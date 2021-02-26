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26.02.2021 10:29
Рубрика: Происшествия

Росприроднадзор потребовал от "Норникеля" 12,5 млн за слив сточных вод

Текст: Екатерина Дементьева

Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в арбитраж с требованием к "Норильскому никелю" возместить причиненный ущерб от сброса сточных вод на территории Норильска.

Фото: РИА Новости
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Как отмечается на сайте Арбитражного суда Красноярского края, истец указал, что, по его данным, в июне прошлого года работники "Норильского никеля" перебросили два трубопровода через дамбу хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики и с помощью насосной установки сбрасывали сточные воды на прилегающие земли.

Росприроднадзор пояснил, что пострадавшая территория относится к тундровой зоне Норильска.

Пробы, взятые сотрудниками ведомства, показали, что стоки содержали загрязняющие вещества, и их сброс привел к ухудшению качества почвы. Нанесенный ущерб истец оценил в 12,5 миллиона рублей.

Вопрос о принятии искового заявления к производству будет решен в течение 5 рабочих дней.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Общество Экология Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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