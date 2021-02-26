В Красноярске адвоката задержали за мошенничество на миллион рублей

В Красноярске правоохранительные органы задержали адвоката по подозрению в крупном мошенничестве.

По версии следствия, в 2018 году адвокат пообещал родителям своего несовершеннолетнего подзащитного изменить меру пресечения с ареста на более мягкую и добиться вынесения судом мягкого приговора. Для этого, по словам юриста, необходимо было передать один миллион рублей неким должностным лих в правоохранительных и судебных органах. Семья собрала необходимую сумму, однако подозреваемый деньги присвоил.

В 2019 году суд признал подростка виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. После этого родители потребовали от адвоката вернуть миллион, но не добились успеха и обратились в УФСБ.

Как отмечается в сообщении Следственного комитета РФ, по материалам УФСБ РФ, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в крупном размере".