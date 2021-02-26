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26.02.2021 12:38
Рубрика: Происшествия

Возбуждено уголовное дело о гибели рабочих на Бийской ТЭЦ

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту гибели двух рабочих на Бийской ТЭЦ. Сотрудники теплостанции получили сильные ожоги при воспламенении угольной пыли и через шесть дней скончались в больнице.

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- Уголовное дело было возбуждено из-за нарушений требований охраны труда, которые привели к гибели людей, - пояснила старший помощник руководителя СУ СК по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - В ходе доследственной проверки было установлено, что вечером 18 февраля на одном из котлов Бийской ТЭЦ произошла разгерметизация пылесистемы и выброс угольной пыли в цех. Угольная пыль воспламенилась, в результате двое рабочих - старший машинист и слесарь получили сильные ожоги. Позднее оба скончались в больнице.

Как уже писала "РГ", врачи Бийской центральной городской больницы, а также специалисты краевого ожогового центра шесть дней боролись за жизнь пострадавших сотрудников теплостанции. Но 24 февраля врачи констатировали их смерть. Сибирская генерирующая компания, в состав которой входит Бийская ТЭЦ, пообещала оказать семьям погибших всю необходимую помощь.

По словам Людмилы Рязанцевой, следователи сейчас выясняют все обстоятельства происшествия. Особое внимание они уделят действиям должностных лиц, которые не обеспечили безопасные условия труда для работников.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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