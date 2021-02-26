Памфилова: Электронный сбор подписей в этом году могут провести 10 регионов

Десять российских регионов могут провести в этом году сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов через Единый портал госуслуг (ЕПГУ), сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с политологами в пятницу.

Глава комиссии напомнила, что в прошлом году такой эксперимент провели три региона. Сейчас в 16 регионах в местное законодательство внесены такие поправки или находятся на рассмотрении. При этом регионы вправе самостоятельно устанавливать процент электронных подписей, но не более половины от общего количества, сказала Памфилова.

Она также сообщила, что в десяти регионах, где в сентябре пройдут выборы депутатов законодательных собраний, такая норма есть и может применяться. В ЦИКе не исключают, что к моменту объявления кампании таких субъектов станет больше, если избиратели будут "тормошить своих депутатов", чтобы те внесли соответствующие поправки в местное избирательное законодательство.

Кроме того, электронный сбор подписей может быть применен на выборах губернатора Тульской области.

Ранее Памфилова называла в числе регионов, которые будут собирать часть подписей через интернет, Карелию, Чечню, Курскую, Новгородскую и Оренбургскую области.

Напомним, такая возможность пока предусмотрена только для выборов регионального уровня. Кандидаты, участвующие в порядке самовыдвижения или от партий, не имеющих представительства в федеральном, региональном парламенте или муниципальном совете, должны представить подписи в поддержку своего выдвижения.

В прошлом году появилась возможность собирать подписи через ЕПГУ. Она доступна для тех избирателей, у кого есть подтвержденные учетные записи на портале.

На федеральном уровне такой нормы пока нет, от сбора подписей при выдвижении кандидатов в Госдуму, освобождены 14 партий.