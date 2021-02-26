Памфилова: Электронный сбор подписей в этом году могут провести 10 регионов

Новости

В лаборатории на Земле воссоздали атмосферу Титана 17:27
Фильм "Иван" c Цыгановым и Ходченковой выйдет в этом году 17:21
В Петербурге свидетельства о рождении детей начали выдавать в роддомах 17:21
Министра ЖКХ Башкирии отправили под домашний арест 17:19
Памфилова привилась от коронавируса вакциной "Вектора" 16:54
В Великобритании нашли уникальный 3000-летний наконечник копья 16:52
В Москве ребенка ударило током в луже 16:47
В Болгарии призвали к закупке "Спутника V" 16:41
Путин обсудил с Курцем возможные поставки "Спутник V" 16:36
Двух бывших следователей ФСБ приговорили к длительным срокам 16:34
Установлен примерный возраст загадочных гигантских кувшинов в Лаосе 16:30
Хозяин разрушенного взрывом нижегородского кафе заявил об отсутствии газа 16:29
До конца месяца в столице продержится "желтый" уровень погодной опасности 16:06
В Госдуме предложили запретить продажу животных в зоомагазинах 15:48
В ОНФ предложили разработать стандартные проекты ФАПов 15:47
Симонян переизбран на пост первого вице-президента РФС 15:46
Перенесшего COVID Юрия Соломина выписали из больницы 15:42
Матвиенко обсудила события в Ереване со спикером парламента Армении 15:07
Умер актер из "Аббатства Даунтон" и "Короны" Рональд Пикап 15:06
На Дону главу района подозревают в получении взятки на 2,7 млн рублей 15:02
Директор ФСИН подтвердил, что Алексея Навального отправили в колонию 15:00
В Ярославле семилетняя девочка выжила после падения с седьмого этажа 14:51
"Победа" начнет полеты из Шереметьево после майских праздников 14:49
Путин обсудил ситуацию вокруг нагорно-карабахского урегулирования 14:48
СМИ: Карьера Тайгера Вудса находится под вопросом 14:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем приемные родители объединяются вместе
Зачем приемные родители объединяются вместе
Задайте вопрос министру здравоохранения Московской области
Задайте вопрос министру здравоохранения Московской области
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
26.02.2021 16:43
Рубрика: Власть

Памфилова: Электронный сбор подписей в этом году могут провести 10 регионов

Текст: Галина Мисливская
Десять российских регионов могут провести в этом году сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов через Единый портал госуслуг (ЕПГУ), сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с политологами в пятницу.
Фото: Константин Завражин/ РГ Фото: Константин Завражин/ РГ
Фото: Константин Завражин/ РГ
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Памфилова назвала сроки назначения выборов в Госдуму

Глава комиссии напомнила, что в прошлом году такой эксперимент провели три региона. Сейчас в 16 регионах в местное законодательство внесены такие поправки или находятся на рассмотрении. При этом регионы вправе самостоятельно устанавливать процент электронных подписей, но не более половины от общего количества, сказала Памфилова.

Она также сообщила, что в десяти регионах, где в сентябре пройдут выборы депутатов законодательных собраний, такая норма есть и может применяться. В ЦИКе не исключают, что к моменту объявления кампании таких субъектов станет больше, если избиратели будут "тормошить своих депутатов", чтобы те внесли соответствующие поправки в местное избирательное законодательство.

Кроме того, электронный сбор подписей может быть применен на выборах губернатора Тульской области.

Ранее Памфилова называла в числе регионов, которые будут собирать часть подписей через интернет, Карелию, Чечню, Курскую, Новгородскую и Оренбургскую области.

ЦИК назвал сроки проведения предвыборной тренировки

Напомним, такая возможность пока предусмотрена только для выборов регионального уровня. Кандидаты, участвующие в порядке самовыдвижения или от партий, не имеющих представительства в федеральном, региональном парламенте или муниципальном совете, должны представить подписи в поддержку своего выдвижения.

В прошлом году появилась возможность собирать подписи через ЕПГУ. Она доступна для тех избирателей, у кого есть подтвержденные учетные записи на портале.

На федеральном уровне такой нормы пока нет, от сбора подписей при выдвижении кандидатов в Госдуму, освобождены 14 партий.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Средняя Волга СЗФО Карелия СКФО Чеченская Республика ЦФО Курская область СЗФО Новгородская область ПФО Оренбургская область

Главное сегодня

Путин обсудил с Курцем возможные поставки "Спутник V"
В Госдуме уточнили наказание за оскорбление ветеранов
Песков прокомментировал видео с дипломатами на дрезине
Минприроды опровергло сообщения о росте тарифов на вывоз отходов
МЧС: Под завалами пристроя в Нижнем Новгороде больше не осталось людей
Владимир Путин поручил защитить от провокаций выборы в Госдуму
Павел Крашенинников рассказал о новых деталях "Гаражной амнистии"