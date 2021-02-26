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26.02.2021 18:02
Рубрика: Происшествия

В Калининградской области кадровика Балтфлота осудили за взятки

Текст: Марина Ледяева (Калининградская область)

В Калининградской области военный суд приговорил бывшего начальника отделения кадров одной из воинских частей Балтийского флота к штрафу в размере 1,1 миллиона рублей за взятку и незаконное присвоение званий.

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Как сообщает главное военное следственное управление СК, кадровик - капитан 3 ранга - получил 120 тысяч рублей за назначение двух военнослужащих на вышестоящие должности и присвоение им звания мичманов. Посредником в получении взятки стал старший матрос.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства - оба военнослужащих совершили преступления впервые, и у них есть малолетние дети.

Бывший начальник отделения кадров приговорен не только к штрафу - он лишился воинского звания, у него также конфисковали сумму взятки. Матрос-посредник должен выплатить 40 тысяч рублей штрафа.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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