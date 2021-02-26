Жителя Ленобласти задержали за убийство матери

Следственный комитет по Ленинградской области задержал 41-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве собственной матери летом прошлого года.

Как сообщили в ведомстве, женщина числится пропавшей без вести. В последний раз ее видели в конце августа прошлого года. Сейчас у следователей появились основания полагать, что жительница города Сертолово не ушла из дома, не переехала, не оставив близким нового адреса, а была убита, причем, собственным сыном.

В квартире, где проживала пропавшая, прошли обыски, изъят нож, который может являться орудием преступления.

Тело ищут в лесном массиве под Сертолово.