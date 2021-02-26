Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
26.02.2021,  
13:54
Текст:  Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В России разработали антидронный комплекс, помещающийся в кейсы

Уникальный мобильный комплекс для обнаружения и блокировки беспилотных летательных аппаратов создан специалистами холдинга "Росэлектроника", сообщает РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию "Ростех".

Фото: Александр Гейфман/РИА Новости
Завершились испытания РЛС "Валдай" для поиска молчащих дронов

Система получила название "Защита", она помещается в трех кейсах и развертывается буквально за полчаса. Принцип действия прост - система разрывает связь беспилотника с пультом управления. Комплекс подавляет управление дроном в радиусе двух километров.

Выявить дрон можно путем облучения цели, но это позволяет противнику быстрее обнаружить и антибеспилотниковое устройство. Поэтому в "Защите" отказались от активного локатора, местонахождение дрона определяют по волнам цифрового вещания, которые отражаются от цели. Также комплекс не использует радиочастоты, поэтому систему можно применять и в гражданской сфере, например, при защите предприятий от неконтролируемых полетов над территорией.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ПВО
Фото: Росэлектроника
Начались поставки новейших комплексов для противотанковой обороны 10:46
Российские разработки включили в число лучших экспонатов IDEX-2021 25.02.2021
Саудовская Аравия ведет переговоры о покупке С-400 и Су-35 25.02.2021
беспилотники
Фото: Минобороны РФ
Появились сведения о планируемых пусках "Цирконов" с подлодки 10:21
Копию американского ударного беспилотника MQ-9 Reaper показали в Иране 25.02.2021
Российский беспилотник "Орион" впервые представлен за рубежом 22.02.2021