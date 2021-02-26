В России разработали антидронный комплекс, помещающийся в кейсы

Уникальный мобильный комплекс для обнаружения и блокировки беспилотных летательных аппаратов создан специалистами холдинга "Росэлектроника", сообщает РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию "Ростех".

Система получила название "Защита", она помещается в трех кейсах и развертывается буквально за полчаса. Принцип действия прост - система разрывает связь беспилотника с пультом управления. Комплекс подавляет управление дроном в радиусе двух километров.

Выявить дрон можно путем облучения цели, но это позволяет противнику быстрее обнаружить и антибеспилотниковое устройство. Поэтому в "Защите" отказались от активного локатора, местонахождение дрона определяют по волнам цифрового вещания, которые отражаются от цели. Также комплекс не использует радиочастоты, поэтому систему можно применять и в гражданской сфере, например, при защите предприятий от неконтролируемых полетов над территорией.