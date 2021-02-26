Ущерб от крупного пожара под Анапой составил почти миллиард рублей

Ущерб, причиненный анапскому заповеднику "Утриш" из-за лесного пожара летом прошлого года, оценили в 980 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности директора заповедника Олега Козырева.

По его словам, Росприроднадзор вместе с сотрудниками "Утриша" установили, что погибли 4,8 тысячи деревьев, среди которых три породы, внесенные в Красную книгу - можжевельник высокий, фисташка туполистная и сосна пицундская.

Как ранее писала "РГ", труднодоступная лесная территория загорелась в конце августа 2020 года. Пожар бушевал несколько дней. Под угрозой оказались уникальные реликтовые леса. Густые клубы дыма поползли по горным склонам, спускаясь к берегу моря, где отдыхают туристы, приехавшие со всей страны. В результате из кемпингов около заповедника было эвакуировано около тысячи гостей. Все местные туристические экомаршруты были закрыты до 4 сентября. В тушении была задействована авиация МЧС России - самолеты Ил-76 и Бе200-ЧС, два вертолета Ми-8 и вертолет Ка-32. На месте работали более 500 человек, 86 единиц техники.

Сейчас восстановление территории заповедника будет проводиться в несколько этапов: в этом году научные сотрудники изучат последствия, проведя анализ процесса весенней вегетации, чтобы понять, какие деревья подлежат восстановлению, а в 2022-2023 годах будет проводиться мониторинг возобновления пострадавших объектов.