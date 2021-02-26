В Анапе наказали выехавшего на людный пляж автомобилиста

Сотрудники отдела МВД России по Анапе установили личность водителя автомобиля ВАЗ-2107, который выехал на пляжную территорию, где гуляли люди. Об этом сообщается на официальной странице отдела МВД России по Анапе в Instagram.

Нарушение анапские полицейские выявили благодаря соцсетям.

В отношении автомобилиста собран материал, который будет передан в природоохранную прокуратуру для принятия процессуального решения в рамках действующего законодательства.

Также автолюбителя привлекли к административной ответственности по части 4 статьи 12.19 КоАП РФ. Автомобиль поместили на специализированную автостоянку.