В Геленджике сгорел двухэтажный отель

В кубанском селе Архипо-Осиповка, входящего в состав города-курорта Геленджик, загорелось неэксплуатируемое двухэтажное здание. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре по улице Кирпичной поступило накануне в 22.43 диспетчеру Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России.

Прибывшее на место вызова подразделение установило, что возгорание произошло на площади 120 квадратных метров. В 23.20 пожар удалось локализовать, через 15 минут ликвидировать открытое горение, а еще через столько же полностью потушить.

На тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и 15 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет.