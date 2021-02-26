В Ростове от СOVID-19 скончался профессор Геннадий Чепурной

В ковидном госпитале больницы №20 Ростова-на-Дону ушел из жизни доктор медицинских наук и заслуженный деятель науки РФ Геннадий Чепурной.

Как сообщили "РГ" в управлении информационной политики правительства Ростовской области, профессор скончался на 82 году жизни. О месте и времени похорон пока не сообщается.

Геннадий Чепурной родился 7 марта 1939 года. После окончания Ростовского мединститута работал в Дубовском районе хирургом. В 1977 году защитил докторскую диссертацию, в 1982 году возглавил кафедру детской хирургии РГМИ, организовал службу хирургии новорожденных, открыл детское урологическое отделение и отделение ожоговой травмы. Профессор является автором 350 научных работ и 40 патентов на изобретения.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число инфицированных коронавирусом в Ростовской области составляет 72464 человека. За весь период жертвами COVID-19 в регионе стали 3095 человек.