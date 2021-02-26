За сутки в России подтверждено 11086 случаев COVID-19 в 85 регионах

В России за последние сутки подтверждено 11086 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 1336
- 2 Санкт-Петербург 947
- 3 Московская область 502
- 4 Нижегородская область 392
- 5 Воронежская область 298
- 6 Ростовская область 285
- 7 Самарская область 279
- 8 Иркутская область 238
- 9 Челябинская область 211
- 10 Саратовская область 204
- 11 Пермский край 203
- 12 Волгоградская область 191
- 13 Свердловская область 182
- 14 Пензенская область 176
- 15 Вологодская область 171
- 16 Красноярский край 165
- 17 Краснодарский край 160
- 18 Ярославская область 147
- 19 Тверская область 146
- 20 Республика Башкортостан 140
- 21 Республика Карелия 138
- 22 Курская область 138
- 23 Алтайский край 136
- 24 Архангельская область 134
- 25 Владимирская область 128
- 26 Тульская область 126
- 27 Ленинградская область 126
- 28 Кировская область 125
- 29 Новосибирская область 123
- 30 Калужская область 120
- 31 Тамбовская область 120
- 32 Ханты-Мансийский автономный округ 116
- 33 Липецкая область 114
- 34 Астраханская область 110
- 35 Ульяновская область 109
- 36 Белгородская область 105
- 37 Брянская область 103
- 38 Ставропольский край 103
- 39 Республика Бурятия 101
- 40 Калининградская область 100
- 41 Забайкальский край 98
- 42 Омская область 97
- 43 Удмуртская Республика 91
- 44 Приморский край 91
- 45 Орловская область 90
- 46 Ивановская область 90
- 47 Мурманская область 85
- 48 Тюменская область 85
- 49 Хабаровский край 83
- 50 Республика Коми 81
- 51 Смоленская область 81
- 52 Оренбургская область 80
- 53 Новгородская область 77
- 54 Курганская область 74
- 55 Псковская область 72
- 56 Кабардино-Балкарская Республика 72
- 57 Рязанская область 70
- 58 Кемеровская область 70
- 59 Республика Крым 66
- 60 Севастополь 65
- 61 Республика Чувашия 59
- 62 Республика Мордовия 53
- 63 Республика Татарстан 52
- 64 Томская область 51
- 65 Амурская область 48
- 66 Республика Калмыкия 44
- 67 Республика Дагестан 44
- 68 Карачаево-Черкесская Республика 40
- 69 Республика Саха (Якутия) 40
- 70 Сахалинская область 39
- 71 Ямало-Ненецкий автономный округ 38
- 72 Камчатский край 36
- 73 Республика Марий Эл 35
- 74 Костромская область 33
- 75 Республика Северная Осетия-Алания 31
- 76 Республика Алтай 21
- 77 Республика Ингушетия 15
- 78 Чеченская Республика 10
- 79 Республика Хакасия 8
- 80 Республика Адыгея 7
- 81 Еврейская автономная область 5
- 82 Магаданская область 4
- 83 Ненецкий автономный округ 3
- 84 Чукотский автономный округ 2
- 85 Республика Тыва 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 223 186 случаев (+0,26%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Тыва 0,01%
- 2. Республика Хакасия 0,04%
- 3. Магаданская область, Республика Адыгея 0,05%
За последние сутки подтверждено 428 смертей:
- Москва 45
- Санкт-Петербург 40
- Московская область 28
- Ростовская область 16
- Архангельская область 15
- Краснодарский край 15
- Красноярский край 13
- Нижегородская область 12
- Свердловская область 12
- Алтайский край 11
- Воронежская область 9
- Пермский край 9
- Тульская область 8
- Ульяновская область 8
- Иркутская область 8
- Владимирская область 7
- Вологодская область 7
- Ленинградская область 7
- Волгоградская область 7
- Новосибирская область 7
- Ивановская область 6
- Калининградская область 6
- Республика Чувашия 6
- Омская область 6
- Костромская область 5
- Мурманская область 5
- Республика Крым 5
- Республика Дагестан 5
- Ставропольский край 5
- Республика Татарстан 5
- Удмуртская Республика 5
- Оренбургская область 5
- Челябинская область 5
- Рязанская область 4
- Смоленская область 4
- Севастополь 4
- Республика Башкортостан 4
- Курганская область 4
- Брянская область 3
- Липецкая область 3
- Тамбовская область 3
- Ярославская область 3
- Республика Карелия 3
- Астраханская область 3
- Пензенская область 3
- Приморский край 3
- Белгородская область 2
- Орловская область 2
- Республика Коми 2
- Республика Калмыкия 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Республика Северная Осетия - Алания 2
- Саратовская область 2
- Тюменская область 2
- Ханты-Мансийский автономный округ 2
- Забайкальский край 2
- Курская область 1
- Республика Мордовия 1
- Кировская область 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Республика Алтай 1
- Кемеровская область 1
- Республика Бурятия 1
- Амурская область 1
- Хабаровский край 1
- Еврейская автономная область 1
- Чукотский автономный округ 1
За весь период по России умерло 85 304 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 722 человека:
- Москва 2423
- Санкт-Петербург 1667
- Пензенская область 531
- Московская область 485
- Нижегородская область 437
- Иркутская область 328
- Воронежская область 326
- Ростовская область 319
- Вологодская область 312
- Приморский край 297
- Пермский край 278
- Самарская область 271
- Астраханская область 263
- Белгородская область 246
- Краснодарский край 239
- Смоленская область 235
- Саратовская область 231
- Липецкая область 226
- Челябинская область 224
- Ханты-Мансийский автономный округ 207
- Ставропольский край 206
- Свердловская область 194
- Тверская область 193
- Волгоградская область 189
- Республика Башкортостан 184
- Республика Крым 170
- Мурманская область 169
- Красноярский край 169
- Ярославская область 163
- Ленинградская область 158
- Тамбовская область 157
- Республика Карелия 156
- Республика Бурятия 152
- Архангельская область 149
- Оренбургская область 144
- Курская область 140
- Алтайский край 138
- Кировская область 132
- Тульская область 128
- Владимирская область 125
- Ивановская область 123
- Хабаровский край 123
- Забайкальский край 120
- Брянская область 116
- Калужская область 116
- Ульяновская область 104
- Калининградская область 103
- Новосибирская область 102
- Омская область 101
- Орловская область 99
- Севастополь 98
- Псковская область 97
- Республика Саха (Якутия) 96
- Удмуртская Республика 92
- Новгородская область 90
- Республика Коми 87
- Костромская область 85
- Тюменская область 82
- Республика Татарстан 78
- Кемеровская область 73
- Рязанская область 72
- Курганская область 71
- Ямало-Ненецкий автономный округ 71
- Кабардино-Балкарская Республика 69
- Республика Мордовия 69
- Республика Дагестан 55
- Камчатский край 54
- Республика Чувашия 53
- Сахалинская область 51
- Республика Калмыкия 49
- Амурская область 46
- Томская область 42
- Карачаево-Черкесская Республика 38
- Республика Марий Эл 36
- Республика Адыгея 34
- Республика Северная Осетия - Алания 33
- Республика Алтай 32
- Чеченская Республика 31
- Республика Ингушетия 18
- Республика Хакасия 18
- Магаданская область 12
- Республика Тыва 10
- Ненецкий автономный округ 6
- Еврейская автономная область 3
- Чукотский автономный округ 3
За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 783 386.