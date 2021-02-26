За сутки в России подтверждено 11086 случаев COVID-19 в 85 регионах

В России за последние сутки подтверждено 11086 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,9% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 1336

2 Санкт-Петербург 947

3 Московская область 502

4 Нижегородская область 392

5 Воронежская область 298

6 Ростовская область 285

7 Самарская область 279

8 Иркутская область 238

9 Челябинская область 211

10 Саратовская область 204

11 Пермский край 203

12 Волгоградская область 191

13 Свердловская область 182

14 Пензенская область 176

15 Вологодская область 171

16 Красноярский край 165

17 Краснодарский край 160

18 Ярославская область 147

19 Тверская область 146

20 Республика Башкортостан 140

21 Республика Карелия 138

22 Курская область 138

23 Алтайский край 136

24 Архангельская область 134

25 Владимирская область 128

26 Тульская область 126

27 Ленинградская область 126

28 Кировская область 125

29 Новосибирская область 123

30 Калужская область 120

31 Тамбовская область 120

32 Ханты-Мансийский автономный округ 116

33 Липецкая область 114

34 Астраханская область 110

35 Ульяновская область 109

36 Белгородская область 105

37 Брянская область 103

38 Ставропольский край 103

39 Республика Бурятия 101

40 Калининградская область 100

41 Забайкальский край 98

42 Омская область 97

43 Удмуртская Республика 91

44 Приморский край 91

45 Орловская область 90

46 Ивановская область 90

47 Мурманская область 85

48 Тюменская область 85

49 Хабаровский край 83

50 Республика Коми 81

51 Смоленская область 81

52 Оренбургская область 80

53 Новгородская область 77

54 Курганская область 74

55 Псковская область 72

56 Кабардино-Балкарская Республика 72

57 Рязанская область 70

58 Кемеровская область 70

59 Республика Крым 66

60 Севастополь 65

61 Республика Чувашия 59

62 Республика Мордовия 53

63 Республика Татарстан 52

64 Томская область 51

65 Амурская область 48

66 Республика Калмыкия 44

67 Республика Дагестан 44

68 Карачаево-Черкесская Республика 40

69 Республика Саха (Якутия) 40

70 Сахалинская область 39

71 Ямало-Ненецкий автономный округ 38

72 Камчатский край 36

73 Республика Марий Эл 35

74 Костромская область 33

75 Республика Северная Осетия-Алания 31

76 Республика Алтай 21

77 Республика Ингушетия 15

78 Чеченская Республика 10

79 Республика Хакасия 8

80 Республика Адыгея 7

81 Еврейская автономная область 5

82 Магаданская область 4

83 Ненецкий автономный округ 3

84 Чукотский автономный округ 2

85 Республика Тыва 2 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 223 186 случаев (+0,26%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва 0,01%

2. Республика Хакасия 0,04%

3. Магаданская область, Республика Адыгея 0,05% За последние сутки подтверждено 428 смертей: Москва 45

Санкт-Петербург 40

Московская область 28

Ростовская область 16

Архангельская область 15

Краснодарский край 15

Красноярский край 13

Нижегородская область 12

Свердловская область 12

Алтайский край 11

Воронежская область 9

Пермский край 9

Тульская область 8

Ульяновская область 8

Иркутская область 8

Владимирская область 7

Вологодская область 7

Ленинградская область 7

Волгоградская область 7

Новосибирская область 7

Ивановская область 6

Калининградская область 6

Республика Чувашия 6

Омская область 6

Костромская область 5

Мурманская область 5

Республика Крым 5

Республика Дагестан 5

Ставропольский край 5

Республика Татарстан 5

Удмуртская Республика 5

Оренбургская область 5

Челябинская область 5

Рязанская область 4

Смоленская область 4

Севастополь 4

Республика Башкортостан 4

Курганская область 4

Брянская область 3

Липецкая область 3

Тамбовская область 3

Ярославская область 3

Республика Карелия 3

Астраханская область 3

Пензенская область 3

Приморский край 3

Белгородская область 2

Орловская область 2

Республика Коми 2

Республика Калмыкия 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Республика Северная Осетия - Алания 2

Саратовская область 2

Тюменская область 2

Ханты-Мансийский автономный округ 2

Забайкальский край 2

Курская область 1

Республика Мордовия 1

Кировская область 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Республика Алтай 1

Кемеровская область 1

Республика Бурятия 1

Амурская область 1

Хабаровский край 1

Еврейская автономная область 1

Чукотский автономный округ 1 За весь период по России умерло 85 304 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 722 человека: Москва 2423

Санкт-Петербург 1667

Пензенская область 531

Московская область 485

Нижегородская область 437

Иркутская область 328

Воронежская область 326

Ростовская область 319

Вологодская область 312

Приморский край 297

Пермский край 278

Самарская область 271

Астраханская область 263

Белгородская область 246

Краснодарский край 239

Смоленская область 235

Саратовская область 231

Липецкая область 226

Челябинская область 224

Ханты-Мансийский автономный округ 207

Ставропольский край 206

Свердловская область 194

Тверская область 193

Волгоградская область 189

Республика Башкортостан 184

Республика Крым 170

Мурманская область 169

Красноярский край 169

Ярославская область 163

Ленинградская область 158

Тамбовская область 157

Республика Карелия 156

Республика Бурятия 152

Архангельская область 149

Оренбургская область 144

Курская область 140

Алтайский край 138

Кировская область 132

Тульская область 128

Владимирская область 125

Ивановская область 123

Хабаровский край 123

Забайкальский край 120

Брянская область 116

Калужская область 116

Ульяновская область 104

Калининградская область 103

Новосибирская область 102

Омская область 101

Орловская область 99

Севастополь 98

Псковская область 97

Республика Саха (Якутия) 96

Удмуртская Республика 92

Новгородская область 90

Республика Коми 87

Костромская область 85

Тюменская область 82

Республика Татарстан 78

Кемеровская область 73

Рязанская область 72

Курганская область 71

Ямало-Ненецкий автономный округ 71

Кабардино-Балкарская Республика 69

Республика Мордовия 69

Республика Дагестан 55

Камчатский край 54

Республика Чувашия 53

Сахалинская область 51

Республика Калмыкия 49

Амурская область 46

Томская область 42

Карачаево-Черкесская Республика 38

Республика Марий Эл 36

Республика Адыгея 34

Республика Северная Осетия - Алания 33

Республика Алтай 32

Чеченская Республика 31

Республика Ингушетия 18

Республика Хакасия 18

Магаданская область 12

Республика Тыва 10

Ненецкий автономный округ 6

Еврейская автономная область 3

Чукотский автономный округ 3 За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 783 386.