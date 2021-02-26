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26.02.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 11086 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
В России за последние сутки подтверждено 11086 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 1336
  • 2 Санкт-Петербург 947
  • 3 Московская область 502
  • 4 Нижегородская область 392
  • 5 Воронежская область 298
  • 6 Ростовская область 285
  • 7 Самарская область 279
  • 8 Иркутская область 238
  • 9 Челябинская область 211
  • 10 Саратовская область 204
  • 11 Пермский край 203
  • 12 Волгоградская область 191
  • 13 Свердловская область 182
  • 14 Пензенская область 176
  • 15 Вологодская область 171
  • 16 Красноярский край 165
  • 17 Краснодарский край 160
  • 18 Ярославская область 147
  • 19 Тверская область 146
  • 20 Республика Башкортостан 140
  • 21 Республика Карелия 138
  • 22 Курская область 138
  • 23 Алтайский край 136
  • 24 Архангельская область 134
  • 25 Владимирская область 128
  • 26 Тульская область 126
  • 27 Ленинградская область 126
  • 28 Кировская область 125
  • 29 Новосибирская область 123
  • 30 Калужская область 120
  • 31 Тамбовская область 120
  • 32 Ханты-Мансийский автономный округ 116
  • 33 Липецкая область 114
  • 34 Астраханская область 110
  • 35 Ульяновская область 109
  • 36 Белгородская область 105
  • 37 Брянская область 103
  • 38 Ставропольский край 103
  • 39 Республика Бурятия 101
  • 40 Калининградская область 100
  • 41 Забайкальский край 98
  • 42 Омская область 97
  • 43 Удмуртская Республика 91
  • 44 Приморский край 91
  • 45 Орловская область 90
  • 46 Ивановская область 90
  • 47 Мурманская область 85
  • 48 Тюменская область 85
  • 49 Хабаровский край 83
  • 50 Республика Коми 81
  • 51 Смоленская область 81
  • 52 Оренбургская область 80
  • 53 Новгородская область 77
  • 54 Курганская область 74
  • 55 Псковская область 72
  • 56 Кабардино-Балкарская Республика 72
  • 57 Рязанская область 70
  • 58 Кемеровская область 70
  • 59 Республика Крым 66
  • 60 Севастополь 65
  • 61 Республика Чувашия 59
  • 62 Республика Мордовия 53
  • 63 Республика Татарстан 52
  • 64 Томская область 51
  • 65 Амурская область 48
  • 66 Республика Калмыкия 44
  • 67 Республика Дагестан 44
  • 68 Карачаево-Черкесская Республика 40
  • 69 Республика Саха (Якутия) 40
  • 70 Сахалинская область 39
  • 71 Ямало-Ненецкий автономный округ 38
  • 72 Камчатский край 36
  • 73 Республика Марий Эл 35
  • 74 Костромская область 33
  • 75 Республика Северная Осетия-Алания 31
  • 76 Республика Алтай 21
  • 77 Республика Ингушетия 15
  • 78 Чеченская Республика 10
  • 79 Республика Хакасия 8
  • 80 Республика Адыгея 7
  • 81 Еврейская автономная область 5
  • 82 Магаданская область 4
  • 83 Ненецкий автономный округ 3
  • 84 Чукотский автономный округ 2
  • 85 Республика Тыва 2

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 223 186 случаев (+0,26%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Республика Тыва 0,01%
  • 2. Республика Хакасия 0,04%
  • 3. Магаданская область, Республика Адыгея 0,05%
За последние сутки подтверждено 428 смертей:
  • Москва 45
  • Санкт-Петербург 40
  • Московская область 28
  • Ростовская область 16
  • Архангельская область 15
  • Краснодарский край 15
  • Красноярский край 13
  • Нижегородская область 12
  • Свердловская область 12
  • Алтайский край 11
  • Воронежская область 9
  • Пермский край 9
  • Тульская область 8
  • Ульяновская область 8
  • Иркутская область 8
  • Владимирская область 7
  • Вологодская область 7
  • Ленинградская область 7
  • Волгоградская область 7
  • Новосибирская область 7
  • Ивановская область 6
  • Калининградская область 6
  • Республика Чувашия 6
  • Омская область 6
  • Костромская область 5
  • Мурманская область 5
  • Республика Крым 5
  • Республика Дагестан 5
  • Ставропольский край 5
  • Республика Татарстан 5
  • Удмуртская Республика 5
  • Оренбургская область 5
  • Челябинская область 5
  • Рязанская область 4
  • Смоленская область 4
  • Севастополь 4
  • Республика Башкортостан 4
  • Курганская область 4
  • Брянская область 3
  • Липецкая область 3
  • Тамбовская область 3
  • Ярославская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Астраханская область 3
  • Пензенская область 3
  • Приморский край 3
  • Белгородская область 2
  • Орловская область 2
  • Республика Коми 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Республика Северная Осетия - Алания 2
  • Саратовская область 2
  • Тюменская область 2
  • Ханты-Мансийский автономный округ 2
  • Забайкальский край 2
  • Курская область 1
  • Республика Мордовия 1
  • Кировская область 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Республика Алтай 1
  • Кемеровская область 1
  • Республика Бурятия 1
  • Амурская область 1
  • Хабаровский край 1
  • Еврейская автономная область 1
  • Чукотский автономный округ 1

За весь период по России умерло 85 304 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 722 человека:
  • Москва 2423
  • Санкт-Петербург 1667
  • Пензенская область 531
  • Московская область 485
  • Нижегородская область 437
  • Иркутская область 328
  • Воронежская область 326
  • Ростовская область 319
  • Вологодская область 312
  • Приморский край 297
  • Пермский край 278
  • Самарская область 271
  • Астраханская область 263
  • Белгородская область 246
  • Краснодарский край 239
  • Смоленская область 235
  • Саратовская область 231
  • Липецкая область 226
  • Челябинская область 224
  • Ханты-Мансийский автономный округ 207
  • Ставропольский край 206
  • Свердловская область 194
  • Тверская область 193
  • Волгоградская область 189
  • Республика Башкортостан 184
  • Республика Крым 170
  • Мурманская область 169
  • Красноярский край 169
  • Ярославская область 163
  • Ленинградская область 158
  • Тамбовская область 157
  • Республика Карелия 156
  • Республика Бурятия 152
  • Архангельская область 149
  • Оренбургская область 144
  • Курская область 140
  • Алтайский край 138
  • Кировская область 132
  • Тульская область 128
  • Владимирская область 125
  • Ивановская область 123
  • Хабаровский край 123
  • Забайкальский край 120
  • Брянская область 116
  • Калужская область 116
  • Ульяновская область 104
  • Калининградская область 103
  • Новосибирская область 102
  • Омская область 101
  • Орловская область 99
  • Севастополь 98
  • Псковская область 97
  • Республика Саха (Якутия) 96
  • Удмуртская Республика 92
  • Новгородская область 90
  • Республика Коми 87
  • Костромская область 85
  • Тюменская область 82
  • Республика Татарстан 78
  • Кемеровская область 73
  • Рязанская область 72
  • Курганская область 71
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 71
  • Кабардино-Балкарская Республика 69
  • Республика Мордовия 69
  • Республика Дагестан 55
  • Камчатский край 54
  • Республика Чувашия 53
  • Сахалинская область 51
  • Республика Калмыкия 49
  • Амурская область 46
  • Томская область 42
  • Карачаево-Черкесская Республика 38
  • Республика Марий Эл 36
  • Республика Адыгея 34
  • Республика Северная Осетия - Алания 33
  • Республика Алтай 32
  • Чеченская Республика 31
  • Республика Ингушетия 18
  • Республика Хакасия 18
  • Магаданская область 12
  • Республика Тыва 10
  • Ненецкий автономный округ 6
  • Еврейская автономная область 3
  • Чукотский автономный округ 3

За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 783 386.

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