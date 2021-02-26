Чартер не смог вылететь из Антальи в Екатеринбург из-за неисправности

Boeing-737, на котором находятся уральские туристы, застрял в аэропорту Антальи из-за неисправности, которая обнаружилась в процессе подготовки к вылету

Как сообщил агентству "Интерфакс" знакомый с ситуацией источник, борт не смог вылететь в Екатеринбург вовремя, и пассажиров пришлось высадить.

После запуска двигателей самолет вернулся на перрон, сейчас его проверяют технические службы аэропорта турецкого курорта. Вероятно, воздушное судно будет заменено.

Пассажиры сообщали, что в салоне самолета ощущался запах гари.