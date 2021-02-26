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26.02.2021 09:28
Рубрика: Общество

В городах Урала и Сибири из-за аномального мороза отменены занятия

Текст: Екатерина Призова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Аномально холодная погода не покидает территорию Уральского федерального округа. В связи с этим в ряде городов школьников оставили заниматься на дому.

Фото: Марина Волосевич
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Так, например, по данным челябинского гидромета сегодня и завтра в области среднесуточная температура будет держаться ниже климатической нормы на семь и более градусов: 26 февраля ночью в отдельных районах столбик термометра опустится до сорока градусов.

Полностью отменены занятия в школах Златоуста, Миасса, Карабаша, в Челябинске на удаленку ушли ученики 1-9 классов. В администрации Магнитогорска предупредили: 26 февраля из-за морозов только первая смена (классы с первого по четвертый) переведена временно на дистанционное обучение. Учащихся второй смены ждут в школах.

Аналогичное решение приняли в Тюмени: занятия первой смены в школах города для классов с первого по девятый в очном режиме отменяются, но вторая смена учится в традиционном формате. "В Тобольске, Ишиме, Заводоуковске и Ялуторовске, где утром было минус 28-30 градусов, также не пошли в школу ученики 1-9 классов", - передает "Интерфакс".

В Зауралье тоже холодно: в Кургане не пошли сегодня в школу первые и вторые классы, в Шадринске - все младшеклассники.

Администрация Ханты-Мансийска передает : 26 числа занятия первой смены с 1 по 4 класс не проводятся. На момент публикации этого объявления температура в городе опустилась ниже тридцати градусов. Правда, при полном штиле, что немного облегчает нахождение на улице.

В Радужном, Покачах, Нефтеюганске, Сургуте не учится вся первая смена целиком: в этих северных городах еще холоднее - утром было около сорока градусов.

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