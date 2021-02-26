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26.02.2021 15:46
Рубрика: Спорт

Симонян переизбран на пост первого вице-президента РФС

Текст: Максим Домчев

В пятницу, 26 февраля, состоялось заседание исполкома РФС. На нем были избраны вице-президенты организации.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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Пост первого вице-президента сохранил 94-летний Никита Симонян, который занимает эту должность с 1992 года. За эти годы он трижды исполнял обязанности главы РФС.

Также на заседании исполкома были избраны еще пять вице-президентов. Ими стали Игорь Каменской, Сергей Прядкин, Евгений Гинер, Елена Илюхина и Денис Соловьев.

Комиссию РФС по лицензированию возглавил Максим Митрофанов, сообщает ТАСС.

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