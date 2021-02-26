В Германии проведены рейды против криминальных правых групп

Сотни полицейских в Германии на рассвете в пятницу провели рейды в 27 домах и офисах в ходе операции, нацеленной на выявление членов крайне правых групп, подозреваемых в торговле наркотиками и оружием.

Как сообщила государственная немецкая телекомпания MDR, восемь человек в возрасте от 24 до 55 лет были задержаны. В спецоперации участвовали около пятисот сотрудников полиции. Подозреваемые были членами двух неонацистских группировок.

Представители немецких властей заявили, что эти две банды в течение многих лет контролировали наркобизнес в восточной части Тюрингии, управляя сетью, которая распространяла метамфетамин и оружие. Эти боевики узнаваемы по их черной одежде с крайне правыми националистическими знаками отличия. Они также спонсировали рок-концерты, на которых выступают неонацистские группы из Германии и других стран, сообщает Reuters.