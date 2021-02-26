В Минздраве назвали сроки снижения заболеваемости COVID-19

Очередной рост заболеваемости коронавирусной инфекцией может начаться следующей осенью и зимой, считает главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета академик РАН Николай Брико.

"Не исключена возможность некой активизации эпидемического процесса в осенне-зимний период, последующий период", - рассказал он в ходе научно-практической конференции "Медицинская реабилитация при COVID-19: опыт и достижения", сообщает РИА Новости.

Брико также отметил, что не стал бы называть рост заболеваемости "волнами", поскольку "речь идет о повышении заболеваемости, об активизации эпидемического процесса" в определенные периоды года.

Не исключил возможности нового подъема заболеваемости и один из ведущих эпидемиологов и инфекционистов страны, заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Он пояснил "РГ", что для прекращения распространения вируса необходимо, чтобы иммунную защиту от него имело не менее 60-70 процентов населения, и иммунитет этот можно получить либо переболев, либо сделав прививку. Но пока число таких людей в стране относительно невелико - оценочно, около 8-9 миллионов. Поэтому Горелов не исключил вероятности нового роста заболеваемости, если население перестанет соблюдать противоэпидемические меры.

Сейчас в России отмечается выраженная тенденция к снижению числа новых заражений.