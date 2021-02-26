В мире уже использовано более 43 миллионов доз китайских вакцин

По информации Reuters, Китай увеличивает поставки вакцин развивающимся странам для предотвращения резкого роста подтвержденных случаев заражения COVID-19. Китайские вакцины, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", могут храниться в морозильных камерах обычных рефрижераторов, что сделало их потенциально привлекательным для многих развивающихся стран. В то время как другие вакцины, такие как Pfizer, AstraZeneca и Moderna, предоставленные Великобританией и США, требуют более низких температур.
Согласно репортажам Reuters, в настоящее время Китай оказывает помощь в области вакцинации 53 развивающимся странам, заключив соглашение об экспорте своих вакцин с 22 странами. Утром 23 февраля в Египет было доставлено 300 тысяч доз китайской Sinopharm.