В мире уже использовано более 43 миллионов доз китайских вакцин

Новости

Под Брянском задержали наркокурьеров с 20 килограммами взрывчатки 09:51
Синоптик рассказал, когда в Россию придет весна 09:37
"Аэрофлот" опроверг сообщения о введении нового типа билетов 09:30
В городах Урала и Сибири из-за аномального мороза отменены занятия 09:28
Ущерб от крупного пожара под Анапой составил почти миллиард рублей 09:27
В Кемерове ужесточат обвинение полицейским, проигнорировавшим убийство 09:27
Новый палубный самолет ВМС Китая не может взлетать с авианосцев 09:20
Минприроды предложило увеличить тариф на вывоз отходов 09:14
Спортивный магазин в Коломне обокрали несколько раз 09:14
Суд поместил под домашний арест начальника цеха Норильской фабрики 09:08
В России появятся школьные спортивные лиги 09:01
Джабаров: Удар США по Сирии чреват эскалацией ситуации во всем регионе 08:55
Зафиксировано беспрецедентное ослабление Гольфстрима 07:55
"Аэрофлот" предложил ввести в России новый тариф 07:27
Эксперт рассказала об ошибке, которая мешает быстро похудеть 07:17
Чартер не смог вылететь из Антальи в Екатеринбург из-за неисправности 07:08
Пушков назвал условие для начала развала НАТО 07:03
Немецкий политолог назвал ошибку Киева из-за "Северного потока-2" 07:02
Washington Post сообщила о гибели людей при авиаударе США в Сирии 06:33
Врачи объяснили, что делать заболевшим после прививки от COVID-19 06:17
В Гонконге началась вакцинация населения от коронавируса 05:54
Новый постпред США в ООН заявила о возвращении Америки на мировую арену 05:47
В Крыму ответили на заявление ЕС о статусе полуострова 05:13
Вильфанд: В начале марта погода удивит жителей ряда регионов России 04:58
Грязекаменные потоки с вулкана Ключевская сопка пройдут возле поселка 04:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
26.02.2021 09:46
Рубрика: В мире

В мире уже использовано более 43 миллионов доз китайских вакцин

В мире уже использовано более 43 миллионов доз вакцин, разработанных китайской национальной фармацевтической компанией Sinopharm. Среди них свыше 34 миллионов - в Китае. Об этом 22 февраля сообщило информационное агентство Reuters.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По информации Reuters, Китай увеличивает поставки вакцин развивающимся странам для предотвращения резкого роста подтвержденных случаев заражения COVID-19. Китайские вакцины, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", могут храниться в морозильных камерах обычных рефрижераторов, что сделало их потенциально привлекательным для многих развивающихся стран. В то время как другие вакцины, такие как Pfizer, AstraZeneca и Moderna, предоставленные Великобританией и США, требуют более низких температур.

Согласно репортажам Reuters, в настоящее время Китай оказывает помощь в области вакцинации 53 развивающимся странам, заключив соглашение об экспорте своих вакцин с 22 странами. Утром 23 февраля в Египет было доставлено 300 тысяч доз китайской Sinopharm.

Россия - Китай: события и комментарии В мире Восточная Азия Китай Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Пентагон озвучил подробности авиаудара по проиранскому ополчению в Сирии
Минобороны РФ: Пашиняна ввели в заблуждение о применении "Искандеров" в Карабахе
Пушков назвал условие для начала развала НАТО
"Аэрофлот" опроверг сообщения о введении нового типа билетов
Собянин: Обязательные ограничения для людей старше 65 будут переведены в рекомендательные