В социальной сети Twitter введут платную подписку

Социальная сеть Twitter представила несколько новых функций: возможность создания групп как в Facebook или ВКонтакте, а также платную подписку.

"Суперподписка" (англ. - Super Follows) обойдется пользователям в 4,99 доллара в месяц. Она дает возможность активным блогерам сервиса зарабатывать на контенте благодаря своей аудитории, пишет The Verge. Те, кто оформили подписку, смогут просматривать дополнительные "закрытые" твиты, получать доступ к группам. При этом пока не уточняется, будет ли "суперподписка" распространятся на всю платформу или только на конкретных блогеров.

Кроме того, в соцсети появятся группы. Они объединят пользователей по интересам, например, болельщики одного футбольного клуба смогут общаться друг с другом и видеть больше новостей об их команде.