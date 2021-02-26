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26.02.2021 10:55
Рубрика: Общество

Врачи больницы им. Спасокукоцкого провели трансляции из красной зоны

Текст: Любовь Проценко

О новой форме обучения студентов медвузов, которую внедрили в практику в городской клинической больнице им. С.И. Спасокукоцкого, где расположена кафедра терапии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, рассказали в пресс-службе дерартамента здравоохранения столицы. 460 студентов во время пандемии смогли принять участие в онлайн-осмотрах из красной зоны.

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Чтобы дать студентам-медикам возможность общаться с пациентами и обучаться оказанию медицинской помощи больным с COVID-19, несмотря на дистанционное обучение и ограничения на фоне пандемии коронавирусной инфекции, врачи больницы совместно с сотрудниками кафедры терапии МГМСУ предложили оригинальное решение. В "красной зоне" врачи надевают очки с камерой и микрофоном, а студенты в лекционном зале с помощью удаленного подключения по защищенному каналу связи могут видеть и слышать все, что делает тот или иной специалист во время осмотра, а изображение транслируется на экран.

- В конце января наша больница вернулась к приему плановых и экстренных больных без инфекционных заболеваний. За январь этого года лечения пациентов с коронавирусом нашим врачам удалось провести 23 трансляции и осмотреть в режиме онлайн около 100 пациентов в красной зоне, ­- рассказал Алексей Погонин, главврач этой клиники.

Ежедневно в больнице проходили онлайн-осмотры в терапевтических отделениях и в реанимациях.

- Когда мы столкнулись с COVID-19, студенты перешли на дистанционное обучение, многие клинические больницы были перепрофилированы для лечения коронавируса. У нас появилась возможность позволить продолжить нашим студентам учиться полноценно. Если лекции можно посмотреть онлайн, то почему нельзя провести онлайн осмотры? В красной зоне врачи больницы им. С.И. Спасокукоцкого надевают очки виртуальной реальности, а профессор в лекционном зале использует удаленное подключение, чтобы провести осмотр перед студентами. Несмотря на "военное" время нашей кафедре удалось сохранить полноценный образовательный процесс, - отметил Аркадий Верткин, директор терапевтической клиники и заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГСМУ им. А. Е. Евдокимова.

Благодаря эффективному взаимодействию между вузом и больницей, удалось на должном уровне продолжить учебный процесс для будущих врачей, приобщая их к самому передовому опыту лечения больных с коронавирусной инфекцией. Также студенты-медики с весны 2020 года активно участвовали в борьбе с коронавирусом, работая в столичных больницах и поликлиниках. Перед трудоустройством студенты и ординаторы прошли дополнительное обучение по направлению COVID-19.

Для самих студентов и ординаторов участие в борьбе с новой коронавирусной инфекцией стало уникальной возможностью овладеть навыками и компетенциями в своей профессии фактически в полевых условиях.

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