Завершились испытания РЛС "Валдай" для поиска молчащих дронов

Армия России вскоре получит специализированную РЛС "Валдай" для поиска беспилотников, работающих в режиме радиомолчания.

- Государственные испытания комплекса завершены. Это эффективное средство борьбы с малоразмерными дронами, действующими на малых скоростях в режиме радиомолчания. Подготовлены предложения по принятию станции на снабжение Вооруженных сил, - рассказал "Красной звезде" начальник Главного управления инновационных исследований Минобороны генерал-майор Андрей Гончаров.

Для собственных беспилотников ВС РФ создана помехоустойчивая антенная решетка "Комета". Она предназначена для приема сигналов спутниковой навигации и за счет своих адаптивных свойств нечувствительна к средствам радиоэлектронного подавления.

- Эта разработка - пример асимметричного ответа. "Кометой" оснащены различные типы БпЛА, антенна имеет перспективы внедрения и в боевую пилотируемую авиацию, - отметил генерал. Он добавил, что по "определенным причинам" может назвать лишь некоторые из перспективных военных систем.