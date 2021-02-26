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26.02.2021,  
10:55
Текст:  Антон Валагин

Завершились испытания РЛС "Валдай" для поиска молчащих дронов

Фото: Александр Гейфман/РИА Новости Фото: Александр Гейфман/РИА Новости
Фото: Александр Гейфман/РИА Новости

Армия России вскоре получит специализированную РЛС "Валдай" для поиска беспилотников, работающих в режиме радиомолчания.

Фото: Росэлектроника
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- Государственные испытания комплекса завершены. Это эффективное средство борьбы с малоразмерными дронами, действующими на малых скоростях в режиме радиомолчания. Подготовлены предложения по принятию станции на снабжение Вооруженных сил, - рассказал "Красной звезде" начальник Главного управления инновационных исследований Минобороны генерал-майор Андрей Гончаров.

Для собственных беспилотников ВС РФ создана помехоустойчивая антенная решетка "Комета". Она предназначена для приема сигналов спутниковой навигации и за счет своих адаптивных свойств нечувствительна к средствам радиоэлектронного подавления.

- Эта разработка - пример асимметричного ответа. "Кометой" оснащены различные типы БпЛА, антенна имеет перспективы внедрения и в боевую пилотируемую авиацию, - отметил генерал. Он добавил, что по "определенным причинам" может назвать лишь некоторые из перспективных военных систем.

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