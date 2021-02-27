Указ главы Республики Башкортостан от 26 февраля 2021 года № УГ-85 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

1. Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) в пункте 2 слова "Отменить, а при невозможности - перенести проведение запланированных на территории Республики Башкортостан мероприятий (в том числе деловых, культурных, развлекательных и спортивных) с количеством участников свыше 100 человек" заменить словами "Отменить, а при невозможности - перенести проведение запланированных на территории Республики Башкортостан мероприятий (в том числе деловых, культурных, развлекательных и спортивных) с количеством участников свыше 200 человек";

2) пункт 6 изложить в следующей редакции

"6. Кинотеатрам (кинозалам), театрально-концертным организациям, домам (дворцам) культуры осуществлять деятельность при строгом соблюдении правил поведения, установленных настоящим Указом, органами исполнительной власти Республики Башкортостан, а также рекомендациями Роспотребнадзора и при условии заполнения зрительских мест не более 85 процентов от вместимости зрительного зала.

Ночным клубам (дискотекам) и иным аналогичным объектам осуществлять деятельность при строгом соблюдении правил поведения, установленных настоящим Указом, органами исполнительной власти Республики Башкортостан, а также рекомендациями Роспотребнадзора и при условии их заполнения не более 85 процентов от вместимости.";

3) пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. Установить, что при строгом соблюдении правил поведения, установленных настоящим Указом, рекомендациями Роспотребнадзора, разрешается проведение матчей ТИНЬКОФФ Российской Премьер-Лиги (ТИНЬКОФФ Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги) сезона 2020 - 2021 гг., Континентальной хоккейной лиги сезона 2020 - 2021 гг., иных матчей чемпионатов России среди профессиональных спортивных команд сезона 2020 - 2021 гг. при условии заполнения зрительских мест (трибун) не более 85 процентов от вместимости спортивного объекта.";

4) пункт 17 изложить в следующей редакции:

"17. Возобновить проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий по видам спорта, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации, календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики Башкортостан, календарные планы муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан при строгом соблюдении правил поведения, установленных настоящим Указом, рекомендациями Роспотребнадзора, и при условии заполнения зрительских мест (трибун) не более 85 процентов от вместимости спортивного объекта.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров







