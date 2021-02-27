Большунов в воскресенье выступит в командном спринте

В воскресенье на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Германии, состоится мужской и женский командный спринт. Тренеры сборной России назвали составы команд.

У мужчин выступят победитель субботней гонки в скиатлоне Александр Большунов и Глеб Ретивых, сообщает РИА Новости. В нынешнем Кубке мира этот дуэт добился победы на этапе в Дрездене. Тогда, в отсутствие норвежцев, Большунов и Ретивых в финале победили команды Франции и Италии.

В составе женской команды выступят Юлия Ступак и Наталья Непряева. В сезоне 2020/21 они стали вторыми на том же этапе в Дрездене. Тогда россиянки совсем немного проиграли в финале соперницам из Швейцарии.