Эпидемиолог: COVID-19 станет сезонным заболеванием в ближайшее время

Велика вероятность, что коронавирус станет сезонным заболеванием. "Возможно, это произойдет в течение ближайших двух лет", - высказала свое мнение Наталья Пшеничная, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

По словам специалиста, у SARS-CoV-2 начинают проявляться черты сезонной инфекции. Например, существенный подъем заболеваемости осенью прошлого года. Второй пик не исключен весной, пишет ТАСС.

Ранее было установлено, что коронавирус легче всего распространяется при высокой влажности и температуре воздуха от 5 до 9 градусов. Зато жару коронавирус точно не любит.