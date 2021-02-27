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Рубрика: Общество

Эпидемиолог: COVID-19 станет сезонным заболеванием в ближайшее время

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Велика вероятность, что коронавирус станет сезонным заболеванием. "Возможно, это произойдет в течение ближайших двух лет", - высказала свое мнение Наталья Пшеничная, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Фото: iStock
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По словам специалиста, у SARS-CoV-2 начинают проявляться черты сезонной инфекции. Например, существенный подъем заболеваемости осенью прошлого года. Второй пик не исключен весной, пишет ТАСС.

Ранее было установлено, что коронавирус легче всего распространяется при высокой влажности и температуре воздуха от 5 до 9 градусов. Зато жару коронавирус точно не любит.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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