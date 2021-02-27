Фигурист Семененко лидирует в финале Кубка России после короткой программы

Фигурист Евгений Семененко занимает первое место по итогам короткой программы в финале Кубка России, который стартовал в Москве на ледовой арене "Мегаспорт".

Семененко получил за свой прокат 94,95 балла. Второе место занимает Андрей Мозалев (93,83 очка). Тройку замыкает Петр Гуменник (88,09).

Один из фаворитов турнира, действующий чемпион Европы Дмитрий Алиев неудачно откатал короткую программу. Он исполнил каскад из тройного лутца и тройного тулупа, четверной тулуп со степ-аутом, но сделал "бабочку" на тройном акселе, оставшись без элемента. Это сразу отбросило его на предпоследнее девятое место (82,79 балла).

В финале Кубка России идет борьба за путевку на чемпионат мира в Стокгольме. Место в сборной себе уже гарантировал Михаил Коляда, выигравший в декабре чемпионат страны. Поэтому он не выступает в Москве. Коляда выбрал участие в соревнованиях в Гааге, которые проходят параллельно.