Постановление правительства Республики Ингушетия от 18 февраля 2021 года № 21 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Республики Ингушетия за IV квартал 2020 года"

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Закона Республики Ингушетия от 19 июля 1998 г. № 8-РЗ "О прожиточном минимуме в Республике Ингушетия" Правительство Республики Ингушетия постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Республике Ингушетия за IV квартал 2020 года в среднем на душу населения в размере 10 353 рубля, для трудоспособного населения - 10 580 рублей, пенсионеров - 8 129 рублей, детей - 10 872 рубля.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства Республики Ингушетии В.В.Сластенин







