Постановление правительства Калининградской области от 18 февраля 2021 года № 68 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Калининградской области за IV квартал 2020 года"

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Закона Калининградской области от 15 апреля 2005 года № 565 "О порядке установления величины прожиточного минимума в Калининградской области" Правительство Калининградской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Калининградской области за IV квартал 2020 года в расчете на душу населения в размере 12084 (двенадцати тысяч восьмидесяти четырех) рублей, для трудоспособного населения - 12943 (двенадцати тысяч девятисот сорока трех) рублей, пенсионеров - 9866 (девяти тысяч восьмисот шестидесяти шести) рублей, детей - 11782 (одиннадцати тысяч семисот восьмидесяти двух) рублей.

2. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Калининградской области А.А.Алиханов







