В Китае была одержана победа над абсолютной нищетой на десять лет раньше, чем предусмотрено Повесткой дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. С таким заявлением выступил 25 февраля председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном собрании. За последние 8 лет почти 100 миллионов китайцев избавились от бедности. Недаром эксперт Кении по международным отношениям Кавенс Адехилл отметил, что выход из нищеты - самая трогательная страница в истории Китая.

Действительно, население страны занимает 20 процентов от мирового. Успехи в деле устранения бедности принадлежат не только Китаю, но и всему миру.

Согласно критерию, установленному Всемирным Банком, человек находится за чертой бедности, если его доход не превышает 1,9 доллара в день. Таким образом, на сегодня около 700 миллионов человек в мире остаются в состоянии абсолютной нищеты, а из-за вспышки и распространения COVID-19, к концу 2021 года почти 150 миллионов человек может находиться в состоянии крайней нищеты.

В условиях пандемии Китай, преодолев немалые трудности, в намеченный срок выполнил задачу по искоренению нищеты, тем самым внес немалый вклад в мировой процесс. По данным Всемирного банка, в мире 70 из 100 человек, распростившихся с бедностью, пришлось на Китай.

Помимо этого, победа Китая над абсолютной нищетой, как крупнейшей развивающейся страны, вселяет уверенность в мире.

Относительно этого глава отдела АТР Международного фонда сельскохозяйственного развития Нигел Бретт сказал, что удача Китая дала понять, что мечты сбываются.

Самое важное то, что китайский метод искоренения бедности подарил миру бесценный опыт в этом отношении. "У китайских специалистов мы научились многому", - поделился Бишенга, один из сельских жителей Танзании. 8 лет тому назад Бишенга, один из сельских жителей Танзании. 8 лет тому назад группа китайских специалистов приезжала сюда, тогда они привезли местным жителям качественные семена и обучили технологиям их культивирования. Они продемонстрировали китайский вариант решения проблемы бедности в глобальном масштабе.

Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал о нелегком пути, глубоко обобщил важный опыт и рассекретил тот самый "код"，стоящий за "китайским чудом".

Опыт Китая в борьбе с бедностью помогает людям во многих странах, например, в Папуа Новой Гвинее, Мадагаскаре, Лаосе, Камбодже, Мьянме.

В то же время Китай предпринял практические действия по оказанию непосредственной помощи развивающимся странам в осуществлении повестки дня ООН на период до 2030 года.

За 60 с лишним лет Китай направил более 600 тысяч сотрудников по оказанию помощи в 166 стран и международные организации, предоставив в общей сложности около 400 миллиардов юаней, семь раз объявлял о безоговорочном аннулировании межправительственных беспроцентных кредитных задолженностей бедных и самых неразвитых стран. Ни одно государство в мире не смогло освободить такое большое количество людей от оков бедности за столь короткое время, но это сделал Китай!