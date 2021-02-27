Постановление правительства Республики Коми от 18 февраля 2021 года № 81 "Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за IV квартал 2020 года"

Правительство Республики Коми постановляет:

1. В целях определения средней величины прожиточного минимума за 2020 год утвердить величину прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за IV квартал 2020 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми И.Булатов





Утверждена постановлением Правительства Республики Коми от 18 февраля 2021 г. № 81 (приложение)







