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27 февраля 2021 г.

Указ главы Республики Коми от 25 февраля 2021 года № 30 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 25 февраля 2021 г.
Опубликован 27 февраля 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Коми от 15 марта 2020 года № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Коми В.Уйба


Приложение к Указу Главы Республики Коми от 25 февраля 2021 г. № 30

Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":

1) в пунктах 11, 16.1, подпункте 31 пункта 19.1 слова "до 1 марта 2021 г." заменить словами "до 1 апреля 2021 г.";

2) в пункте 19.11:

а) в абзаце втором слова "1) работу кинотеатров" заменить словами "работу кинотеатров";

б) в абзаце четвертом слова "в настоящем пункте" заменить словами "в абзаце третьем настоящего пункта";

3) в абзаце четвертом пункта 19.152 слова "не более 30%" заменить словами "не более 50%";

4) в пункте 205:

а) абзац первый исключить;

б) в абзаце втором слово "Гражданам" заменить словами "20.5. Гражданам";

5) приложение № 1 к Указу исключить;

6) в приложении № 3 к Указу:

пункт 6 раздела XII "Дополнительные противоэпидемические мероприятия, необходимые для организации работы объектов спорта, фитнесцентров (спортивных клубов)" исключить.



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