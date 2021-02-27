Указ главы Республики Коми от 25 февраля 2021 года № 30 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми В.Уйба
Приложение к Указу Главы Республики Коми от 25 февраля 2021 г. № 30
Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"
В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":
1) в пунктах 11, 16.1, подпункте 31 пункта 19.1 слова "до 1 марта 2021 г." заменить словами "до 1 апреля 2021 г.";
2) в пункте 19.11:
а) в абзаце втором слова "1) работу кинотеатров" заменить словами "работу кинотеатров";
б) в абзаце четвертом слова "в настоящем пункте" заменить словами "в абзаце третьем настоящего пункта";
3) в абзаце четвертом пункта 19.152 слова "не более 30%" заменить словами "не более 50%";
4) в пункте 205:
а) абзац первый исключить;
б) в абзаце втором слово "Гражданам" заменить словами "20.5. Гражданам";
5) приложение № 1 к Указу исключить;
6) в приложении № 3 к Указу:
пункт 6 раздела XII "Дополнительные противоэпидемические мероприятия, необходимые для организации работы объектов спорта, фитнесцентров (спортивных клубов)" исключить.
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