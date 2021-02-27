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27.02.2021 17:22
Рубрика: Спорт

Косторная рассказала о новой произвольной программе

Текст: Анна Козина
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная рассказала о своей новой произвольной программе под композицию итальянского композитора Луки Д'Альберто (My Way и Yellow Moon) в постановке Ше-Линн Бурн, которую она представит в финале Кубка России.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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Алена считает, что можно провести параллели с тем, что происходит сейчас в ее жизни.

- Рассказываю историю о том, что в принципе происходит сейчас со мной, и это больше похоже на метания и терзания, что-то непонятное, - приводит слова Косторной "Первый канал". - Во второй части программы начинается уже более спокойная музыка, там очень плавные и медленные движения, и каждое движение рукой символизирует касания до определенного воспоминания. А перед дорожкой там есть такие слова: "Я знаю, что мне делать дальше". И, соответственно, уже с полным пониманием и осознанием того, что мне нужно сделать, я уже двигаюсь дальше.

Напомним, что Алена Косторная в этом сезоне выступала лишь дважды - на этапе Кубка России и на этапе Гран-при в ноябре, причем на этих стартах Алена не показала элементов ультра-си. Потом фигуристка переболела коронавирусом, что также не поспособствовало восстановлению тройного акселя. На тренировке перед финалом Кубка страны Косторная прыгнула только двойной аксель. Кроме того, она упала с тройного лутца.

Спорт Фигурное катание

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