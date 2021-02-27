Постановление правительства Курганской области от 25 февраля 2021 года № 30 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Курганской области за IV квартал 2020 года"

В соответствии с Законом Курганской области от 2 февраля 1998 года № 98 "О прожиточном минимуме в Курганской области", Законом Курганской области от 28 марта 2013 года № 10 "О потребительской корзине в Курганской области" Правительство Курганской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Курганской области за IV квартал 2020 года в расчете на душу населения - 10452 рубля, для трудоспособного населения - 11204 рубля, для пенсионеров - 8686 рублей, для детей - 10777 рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Курганской области по экономической политике.

Губернатор Курганской области В.М.Шумков







