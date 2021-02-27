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27.02.2021 18:10
Рубрика: Спорт

Пара фигуристов Мишина-Галлямов выиграла короткую программу в финале КР

Текст: Анна Козина
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют по итогам короткой программы в парном фигурном катании в финале Кубка России, который проходит в Москве.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фигурист Семененко лидирует в финале Кубка России после короткой программы

Мишина и Галлямов получили за свой прокат 80,79 балла. Второе место занимают Ясмина Кадырова и Иван Бальченко (70,93 очка). Бронзовые призеры чемпионата Европы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин пока только третьи (70,14), что не могло не расстроить спортсменов. Ведь на этом турнире разыгрываются оставшиеся путевки на чемпионат мира в Швеции.

Места в сборной страны на мировое первенство себе уже обеспечили Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые стали чемпионами России. Ученики Максима Транькова сейчас выступают на Challenge Cup в Гааге.

На поездку в Стокгольм также претендуют действующие чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, пропускающие финал Кубка России по медицинским показаниям.

Спорт Фигурное катание

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