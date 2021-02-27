Певица Людмила Лядова госпитализирована с коронавирусом

Советская, российская певица, композитор и пианистка Людмила Лядова госпитализирована с коронавирусом.

Как передает ТАСС, у 95-летнией Народной артистки РСФСР легкие поражены на 75%.

"Людмила Алексеевна Лядова госпитализирована с коронавирусом, врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое, но с положительной динамикой", - сообщил представитель Лядовой Виталий Мирошников.

Людмила Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске. В 1948-м окончила Свердловскую консерваторию по классу фортепиано и по классу композиции.

Написала музыку к более чем 800 песням, а также игровым, анимационным фильмам и фильмам-спектаклям. В частности - "Жирафе и очкам" и "Самой высокой…".