Новости

Канал AMC отложил премьеру финала сериала "Лучше звоните Солу" 19:35
"Терминатор" станет аниме-сериалом 19:27
Вышел русский трейлер царьпанк-фэнтези "Тень и кость" 19:10
Перенесшего COVID Юрия Соломина выписали из больницы 26.02.2021
Умер актер из "Аббатства Даунтон" и "Короны" Рональд Пикап 26.02.2021

Певица Людмила Лядова госпитализирована с коронавирусом

Новости
    27.02.2021, 19:19
Текст:   Олег Усков

Советская, российская певица, композитор и пианистка Людмила Лядова госпитализирована с коронавирусом.

Как передает ТАСС, у 95-летнией Народной артистки РСФСР легкие поражены на 75%.

"Людмила Алексеевна Лядова госпитализирована с коронавирусом, врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое, но с положительной динамикой", - сообщил представитель Лядовой Виталий Мирошников.

Людмила Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске. В 1948-м окончила Свердловскую консерваторию по классу фортепиано и по классу композиции.

Написала музыку к более чем 800 песням, а также игровым, анимационным фильмам и фильмам-спектаклям. В частности - "Жирафе и очкам" и "Самой высокой…".

Новости

О Бивисе и Батт-хеде выйдет новый полнометражный фильм 26.02.2021
У суперзлодейского сериала "МОДОК" появились трейлер и дата премьеры 26.02.2021
Милла Йовович и Батиста сыграют в новой экранизации Джорджа Мартина 26.02.2021
Нил Бломкамп начал работу над продолжением "Района №9" 26.02.2021
⧣ Россия
Фото: Евгений Гладин/ТАСС
Музыкант "Машины времени" госпитализирован после жестокого избиения 26.02.2021
Трейлер экранизации Mortal Kombat установил новый рекорд 26.02.2021
Один из создателей "Винни-Пуха" Владимир Зуйков умер от COVID 25.02.2021
⧣ происшествия
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Борис Щербаков ответил на сообщения о том, что у него COVID-19 25.02.2021
Заболевшего COVID Юрия Соломина готовят к выписке из больницы 24.02.2021
Актер Дмитрий Писаренко найден мертвым в Москве 24.02.2021
⧣ СССР
Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Умер ведущий "Кинопанорамы", сценарист Даль Орлов 24.02.2021
Актрису Екатерину Градову похоронили в Москве 24.02.2021
Стали известны обстоятельства и причина смерти Екатерины Градовой 23.02.2021